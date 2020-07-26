فى ختام معسكر الحكام .. الفوج الخامس يواصل فعالياته استعدادا للدورى

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم منافسات بطولة الدورى الممتاز لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ أغسطس القادم.





ويستمر معسكر الفوج الخامس للحكام لمدة ٣ أيام ويختتم به معسكرات قضاة الملاعب التدريبية قبل عودة المسابقة المحلية يوم ٦ أغسطس القادم.









وخضع حكام الفوج الخامس المعسكر التدريبي لإجراء مسحة فيروس كورونا قبل البدء فى اية محاضرات نظرية او إجراء اختبارات بدنية.









يذكر أن وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام قال فى تصريحات خاصة لصدى البلد... بداية فعاليات الفوج الخامس من معسكر حكام الدورى الممتاز بدات ظهر أمس السبت فى نفس الفندق ويعتبر الفوج الاخير استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز على أن تجرى مسحة فيروس كورونا للعناصر التحكيمية قبل بدء المعسكر الخاص بهم الاطمئنان على سلامتهم من النواحى الصحية.