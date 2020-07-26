AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فى ختام معسكر الحكام .. الفوج الخامس يواصل فعالياته استعدادا للدورى

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
يواصل حكام الدورى الممتاز فعاليات الفوج الخامس فى المعسكر التدريبي المقام حاليا فى فندق تريومف استعدادا لعودة الدورى المحلي.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم منافسات بطولة الدورى الممتاز لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ أغسطس القادم.

ويستمر معسكر الفوج الخامس للحكام لمدة ٣ أيام ويختتم به معسكرات قضاة الملاعب التدريبية قبل عودة المسابقة المحلية يوم ٦ أغسطس القادم.


وخضع حكام الفوج الخامس المعسكر التدريبي لإجراء مسحة فيروس كورونا قبل البدء فى اية محاضرات نظرية او إجراء اختبارات بدنية.


يذكر أن وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام قال فى تصريحات خاصة لصدى البلد... بداية فعاليات الفوج الخامس من معسكر حكام الدورى الممتاز بدات ظهر أمس السبت فى نفس الفندق ويعتبر الفوج الاخير استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز على أن تجرى مسحة فيروس كورونا للعناصر التحكيمية قبل بدء المعسكر الخاص بهم الاطمئنان على سلامتهم من النواحى الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

التموين تبدأ تفعيل مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك.. اليوم

للتخلص من كورونا .. خبراء الصحة في بريطانيا يطالبون بمحاكاة سياسة التطهير المتبعة بالإمارات

تحرك ما قبل العاصفة .. ماذا تعني زيارة رئيس الأركان الأمريكي السرية لإسرائيل؟

الجهاز المركزي للتعمير: أبلغنا أهالي الموتى قبل إزالة ترب الغفير.. فيديو

كنوز صحية.. أفضل 3 مشروبات على الريق

نوع مهمل من الأعشاب يخلصك من ضيق التنفس ..تعرف عليه

AdvertisementS

بعد غياب 20 عاما .. الأهلي يفجر مفاجأة عن عودة حسام حسن

مجدي عبدالغني يهاجم ميدو: أوضة اللبس محدش بيتفرج عليه

أخبار الرياضة .. تراشق بين شوبير وأحمد عيد عبد الملك .. عودة حسام حسن للأهلي .. وموعد مباراتي الزمالك ودجلة وليفربول ونيوكاسل

الشيخ حسني.. تفاصيل أزمة تصريحات فاروق جعفر وردود أفعال رموز الكرة المصرية

أحمد جمال عن تصريحات فاروق جعفر: كان يقصد الأهلي

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

ردا على تصريحات فاروق جعفر بشأن مجاملات التحكيم.. نجوم العرب يبرؤون مصر من مجاملات الفيفا والاتحاد الأفريقي

ليلة التتويج .. موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

منتصر الرفاعي تعليقاً على تصريحات فاروق جعفر: أنا ضد مقولة بطولات الأهلي كلها حرام

الدوري الإنجليزي .. موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة

بعد تصريحات فاروق جعفر .. حكم دولي يكشف حقيقة مجاملة مصر في المباريات الدولية

ليلة الحسم.. يوفنتوس يستضيف سامبدوريا بـ الدوري الإيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور

في 20 دقيقة.. طريقة عمل بطاطس مشوية بالليمون

مستعد لفصل جديد .. تعليق أحمد إبراهيم على صورة له تشير لانفصاله عن أنغام