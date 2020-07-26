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توك شو

بلاش اسكرين شوت.. عقوبة صارمة لمن ينشر أو يسجل للطرف الآخر

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:50 ص
اللواء الدكتور نبيل
اللواء الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي
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فرح علاء الخولي
قال اللواء الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي، إنه ممنوع قانونًا تسجيل مكالمات شخصية دون وجه حق.

وتابع اللواء نبيل حسن، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن تسجيل المكالمات الهاتفية للغير دون موافقته أو علمه بمثابة تعرض للحياة الخاصة، والجاني في هذه الحالة يعاقب بالسجن.

وأضاف قائلًا: "لو بتكلم في مكان عام وتم التسجيل أو التصوير لا مشكلة، لكن لو أن شخصاً سجّل لى مكالمة بدون علمى، فهو يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة"، مشيرًا الى ان نفس العقوبة تنطبق على من ينشر محادثات خاصة بينه وبين طرف آخر  على مواقع التواصل الاجتماعي "الاسكرين شوت".

وأكد أن الدستور حمى الحياة الخاصة، ولا يمكن لأحد التعدى على أسرار الآخرين الشخصية، والتعليق أو المصادرة من قبل السلطات يكون بإذن مسبب من القاضي.
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