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بدون إذن قضائي.. أستاذ قانون جنائي يكشف عقوبة التسجيل للأشخاص لإثبات جريمة

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:52 ص
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فرح علاء الخولي
قال اللواء الدكتور، نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي، إن تعليق خط تليفون لمرتكب جريمة تكون 30 يوماً ووفقا للقانون ممكن تكرار المدة أكثر من مرة، وذلك يتم من قبل الجهات المختصة وعمل التحريات اللازمة، ومع ذلك هذا الأمر مُحاط بسياج لحماية حرية الفرد.

وأوضح اللواء نبيل حسن، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه "إذا قامت جهة ما بتعليق هاتف متهم ما، فهذا الأمر له توقيت محدد يصل لشهر مع إمكانية تجديده، وهذا الأمر محاط بسياج لحماية الحرية، مضيفًا: "لا يمكن تعليق هاتف شخص غير مرتكب جريمة، ويجب أن يكون التعليق بإذن القاضي".

وأكد على ضرورة معرفة المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، لتجنب الوقوع في المشكلات واستيعاب ما يدور حولهم.

وأضاف استاذ قانون جنائي أن "لو شخص سجل لآخر عشان يثبت جريمة، فهو من سيُعاقب بالحبس لمدة عامين".

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