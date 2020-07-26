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توك شو

ملفات مغلقة.. خبير طرق يكشف سر تحويل السيارات البنزين لـ غاز

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:31 ص
تحويل السيارات لـ
تحويل السيارات لـ غاز
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فرح علاء الخولي
قال المهندس جمال عسكر، خبير هندسة الطرق، إن الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة هي اول من قامت بوضع أساسيات استراتيجيات تصنيع سيارات في مصر، وكانت تلك الاستراتيجية في غاية الاهمية وتننظرها الدولة منذ فترة طويلة لانها كانت احد الملفات الهامة.

وتابع المهندس جمال عسكر، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن مقدار تقدم الدول يقاس بمقدار ما تنتجه، ولذلك قامت الدولة بإنتاج الكثير من المنتجات والسلع، وبقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اصبحت مصر هي المُصنع الاقليمي للسيارات الكهربائية في أفريقيا والشرق الاوسط.

واضاف عسكر، أن تلك القرارات التي تتخذها الحكومة بمثابة طفرة قوية وجذرية في مجال الصناعة في مصر، مشيرًا الى ان قرار الدولة لتحويل السيارات الى الغاز هو قرار صائب لان الدولة كانت تنفق ما يعادل 8 مليارات دولار لاستيراد البنزين والمواد البترولية كوقود للسيارات.

واوضح ان تلك المحروقات تضر ايضا بالبيئة وبصحة الفرد، لافتًا الى ان الدولة اتجهت الى استخدام الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر والذي ينتج  حوالي 3 تريليونات متر مكعب من الغاز.

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