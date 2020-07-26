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توك شو

كريم يفاجئ والدته بجلسة تصوير في الريف: "نفسى تتكرم كـ أم مثالية".. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:27 ص
جلسة تصوير ف الريف
جلسة تصوير ف الريف
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شيرين عادل
قال المصور كريم عصام، إن رحلته في التصوير بدأت بالتقاط صور فوتوغرافية لشوارع القاهرة، ولكنه قرر بعد فترة التخصص في تصوير حياة الريف. 

وأوضح كريم عصام، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن بداية تصويره لوالدته في جلسة تصوير كانت بالصدفة عند عودته للمنوفية وبحوزته الكاميرا طلبت منه أن يقوم بتصويرها، خاصة وأنها لم تتصور منذ 40 عامًا، وهو الأمر الذى كان قد طلبه منها منذ سنوات أيضا ولكن لم تسنح الفرصة وقتها. 

وأشار كريم عصام لاستجابته الفورية وفرحته الشديدة لقيامه بتصوير والدته ونقل حياتها الريفية عن طريق جلسة تصوير وبالفعل قام بتصويرها ثم قام بطباعة الصور وبروزتها وإعطائهم لوالدته، مطالبا بترشيح والدته لجائزة الأم المثالية نظرا لجهودها وكفاحها العظيم فى نشأتهم وتحملها كل الأعباء. 

ويتمنى كريم عصام أن يكون صورة الفوتوغرافية واجهة للريف المصري، خاصة أن السياحة ليست معالم آثرية ومزارات فقط بل أن الريف المصرى واجهة مميزة وذات طابع مصري أصيل. 
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