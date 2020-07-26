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أحمد سمير: مصر البلد الوحيد على مستوى الدول الناشئة التي تشهد معدلات نمو إيجابية.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أحمد سمير زكريا، مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلى تعكس إحساس القيادة السياسية وإحساسها بالمواطن المصرى فى الشارع، مؤكدًا أن الدولة همها المواطن المصري وتقديم الدعم الكامل له.

وأضاف أحمد سمير، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المنتج عنده شعور بضرورة تشجيع كافة المصنعين والمستثمرين، ولذلك يشاركون بالمبادرات كما أن المواطن عندما يشعر بالخصومات وتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية يشعر بتحسن الوضع الاقتصادى.

وأكد الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلى، تعكس  مردود عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أنه يوجد 4200 منتج داخل هذه المبادرة، والدولة أصبحت تتوجه لإحساس المواطن بمدى انتعاش بلده، مضيفًا:" هناك رؤية سياسية واقتصادية واضحة، ومصر البلد الوحيد على مستوى الدول الناشئة التي تشهد معدلات نمو إيجابية، ومصر الأقل تأثرًا بأزمة كورونا، والجنيه المصري أفضل أداء عالمي".
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