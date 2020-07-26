برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بالنهوض بصناعتي الغزل والسيارات الكهربائية

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء بشأن التركيز على صناعة المركبات الكهربائية، ووضع خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده.





مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية، واسترداد عهد نهضة القطن المصري وتفوقه على جميع أنواع القطن في العالم.





ولفتت فايقة فهيم في بيان لها، إلى أن التوسع في صناعة السيارات الكهربائية سيساهم في تطوير قطاع الصناعة، وفي نفس الوقت سيضمن الحفاظ على البعد البيئي، وضمان عدم تلويث الهواء بالأدخنة، مؤكدة أن التطور في مجال السيارات الكهربائية سيوفر فرصة الاستفادة من الخبرات التكنولوجيا والتعرف على كيفية التصنيع بالتنسيق والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجال.





وأضافت عضو مجلس النواب، أهمية وضع تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يصب في النهاية لصالح دعم الاقتصاد المصري.