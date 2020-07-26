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أخبار البلد

بالفيديو كونفرانس.. عبد المنعم الجمل يترأس اجتماع أفريكو ١٦ بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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محمد غالي
ترأس عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، الاجتماع السادس عشر للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط "أفريكو".

وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، تناول العديد من الملفات والقضايا العاجلة التي تواجه العاملين بأفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد  أن المنطقة واجهت العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذه الأزمات تفاقمت بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا. 

ولفت الجمل، إلى أن فيروس كورونا أصبح أكبر تهديد للمجتمعات وفي مقدمتهم العمال، مؤكدا أن الاتحاد الدولي قام بدوره على أكمل وجه في مواجهة هذه الجائحة من خلال حملات التوعية للعمال في كل مواقع العمل والإنتاج بالعديد من البلدان الأفريقية والشرق الأوسط.

وأوضح أن ظاهرة العمل غير الرسمي بسبب الشركات متعددة الجنسيات في عدد م من البلدان الأفريقية تفاقمت مع جائحة فيروس كورونا، وهو ما تسبب في زيادة معدلات الوظائف غير الآمنة، بالإضافة إلى تقليص عدد العمالة في العديد من المؤسسات، مشيرا إلى أن العمال المهاجرين هم الأكثر تضررا.

ودعا عبد المنعم الجمل، المشاركين في الاجتماع للعمل على دفع منطقتنا للأمام والمضي قدما نحو التوحد وتنسيق الجهود وبنفس رؤية الاتحاد الدولي من أجل الحفاظ على جميع العاملين في قطاع التشييد والبناء.

وأعلن أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر أفريقيا والشرق الأوسط بالقاهرة في الربع الأول من ٢٠٢١، بمشاركة المنظمات النقابية لعمال البناء والأخشاب لأكثر من ٥٥ دولة.
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