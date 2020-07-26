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محافظات

محافظ قنا: تنسيق لبدء العمل بمكتب تصديقات الخارجية قريبًا

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:12 م
مكتب تصديقات الخارجية
مكتب تصديقات الخارجية بقنا
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تم التنسيق مع المسئولين بوزارة الخارجية لبدء العمل بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية التابع للوزارة، في أقرب وقت ممكن بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم من مشقة السفر إلى القاهرة أو إلى المحافظات المجاورة لتوثيق الأوراق الخاصة بهم.


جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ قنا، بعدد من المشروعات الخدمية بمدينة قنا وهي مكتب التصديقات والخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية والممشى التجاري، رافقه عدد من القيادات التنفيذية.


استهل محافظ قنا، جولته بتفقد مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بشارع ٢٣ يوليو وسط مدينة قنا، تمهيدا لافتتاحه وتشغيله أمام المواطنين قريبا، واطمئن على جاهزية مقر المكتب الجديد للافتتاح بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية و توفير الأثاث اللازم وتجهيز صالة انتظار للمواطنين.


كما تفقد محافظ قنا، الممشى التجاري بوسط مدينة قنا الذي يقع على مساحة حوالي 1500 متر ويضم 42 محلا تجاريا تم تأجيرهم لشباب المحافظة لمساعدتهم في إيجاد مصدر دخل مناسب.


وأكد الداودي، أن الممشى التجاري يمثل إضافة كبيرة للمدينة بوجود هذه السلسلة التجارية من المحلات متنوعة الأنشطة مما يساهم في تنشيط الحركة التجارية داخل المحافظة، فضلا عن دوره في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر لأبناء المحافظة.


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محافظ قنا: تنسيق لبدء العمل بمكتب تصديقات الخارجية قريبًا
محافظ قنا: تنسيق لبدء العمل بمكتب تصديقات الخارجية قريبًا
محافظ قنا: تنسيق لبدء العمل بمكتب تصديقات الخارجية قريبًا
محافظ قنا: تنسيق لبدء العمل بمكتب تصديقات الخارجية قريبًا
محافظ قنا: تنسيق لبدء العمل بمكتب تصديقات الخارجية قريبًا
محافظ قنا: تنسيق لبدء العمل بمكتب تصديقات الخارجية قريبًا
محافظ قنا: تنسيق لبدء العمل بمكتب تصديقات الخارجية قريبًا
محافظ قنا: تنسيق لبدء العمل بمكتب تصديقات الخارجية قريبًا
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