الأعلى للإعلام يطالب وسائل الإعلام لتقنين أوضاعها قبل منتصف أغسطس

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة وسائل الإعلام من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التى لم توفق أوضاعها حتى الآن بسرعة إنهاء الإجراءات.





ودعا المجلس كافة الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاعها قبل منتصف أغسطس المقبل طبقًا للائحة التنفيذية للقانون المنظم لتنظيم الصحافة والإعلام.





وكانت الجريدة الرسمية للدولة قد نشرت خلال الفترة الماضية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





وتتضمن اللائحة ٢٦ مادة ونموذج استرشادى لعقد عمل فى الصحف ووسائل الإعلام، ونصت المادة الثامنة من اللائحة على أن يضع المجلس الأعلى نموذجا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، وأن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين.

