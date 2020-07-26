نتيجة الثانوية العامة 2020.. انتهاء التصحيح في الكنترولات الثلاثاء.. إعلانها رسميا بعد العيد.. إتاحة إمكانية الاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة.. ونسبة النجاح أعلى من العام الماضي

وزير التعليم:

نجاحنا في امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن مصر تستطيع

أتمنى من الرأي العام التقليل من حالة الجدل والتشكيك والاستسلام للشائعات









أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة امتحانات الثانوية العامة منظومة مصرية كبيرة الدولة كلها شاركت فيها.









وقال وزير التربية والتعليم إن مصر تستطيع دائما ولا ينقصنا إلا الثقة والعمل الدؤوب، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن الدولة وعدت وأوفت بالوعد، لافتًا إلى أن هذا النجاح يستحق أن يكون المواطنين أكثر هدوءا واطمئنانا في المرحلة المقبلة.









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وأضاف: "أتمنى من الرأي العام التقليل من حالة الجدل والتشكيك والاستسلام للشائعات".









وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المصححين في جميع كنترولات الثانوية العامة يسابقون الزمن لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد عيد الأضحى المبارك، لطمأنة الجميع، مشيرًا إلى أن النتيجة سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم.



وقال إن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية.



وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 سيتم فتح باب التظلمات، ثم يتم بعد ذلك عقد امتحانات الدور الثاني للراسبين في مادة أو مادتين، ثم يتم تصحيح امتحانات الدور الثاني.



وأشار إلى أنه بعد امتحانات الدور الثاني، سيتم عقد امتحان دور آخر لمن اضطر للتأجيل للدور الثاني بالدرجة الفعلية بسبب حالته الصحية، ثم رسب ليكون هذا الدور بالنسبة له هو الدور الثاني.





من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن أعمال تقدير الدرجات تسير في كنترولات الثانوية العامة وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.









وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه ما زال العمل جاريا لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.



