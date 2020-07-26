نتيجة الثانوية العامة 2020.. انتهاء التصحيح في الكنترولات الثلاثاء.. إعلانها رسميا بعد العيد.. إتاحة إمكانية الاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة.. ونسبة النجاح أعلى من العام الماضي

- وزير التعليم:
- نجاحنا في امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن مصر تستطيع
- أتمنى من الرأي العام التقليل من حالة الجدل والتشكيك والاستسلام للشائعات
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة امتحانات الثانوية العامة منظومة مصرية كبيرة الدولة كلها شاركت فيها.
وقال وزير التربية والتعليم إن مصر تستطيع دائما ولا ينقصنا إلا الثقة والعمل الدؤوب، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن الدولة وعدت وأوفت بالوعد، لافتًا إلى أن هذا النجاح يستحق أن يكون المواطنين أكثر هدوءا واطمئنانا في المرحلة المقبلة.
وأضاف: "أتمنى من الرأي العام التقليل من حالة الجدل والتشكيك والاستسلام للشائعات".
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المصححين في جميع كنترولات الثانوية العامة يسابقون الزمن لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد عيد الأضحى المبارك، لطمأنة الجميع، مشيرًا إلى أن النتيجة سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم.
وقال إن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 سيتم فتح باب التظلمات، ثم يتم بعد ذلك عقد امتحانات الدور الثاني للراسبين في مادة أو مادتين، ثم يتم تصحيح امتحانات الدور الثاني.
وأشار إلى أنه بعد امتحانات الدور الثاني، سيتم عقد امتحان دور آخر لمن اضطر للتأجيل للدور الثاني بالدرجة الفعلية بسبب حالته الصحية، ثم رسب ليكون هذا الدور بالنسبة له هو الدور الثاني.
من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن أعمال تقدير الدرجات تسير في كنترولات الثانوية العامة وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.
وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه ما زال العمل جاريا لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.
وأوضح أن بعض كنترولات الثانوية العامة ستنتهى من تصحيح جميع المواد الاثنين 27 يوليو الجارى وبعضها الثلاثاء 28 يوليو.
وقال إنه بعد انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020 في الكنترولات، ستتم أعمال المراجعة واعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 وإعلانها بعد عيد الأضحى المبارك.
وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2020، التي حدث بها حالات شغب، سيتم تصحيح امتحانات طلابها في لجان خاصة لبحث تطابق الإجابات بها.
وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: "في حالة ثبوت وجود تطابق في الإجابات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات".
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت بمجرد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 يمكن لمن يهمه الأمر متابعة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا ، ثم إدخال رقم الجلوس.
وفيما يلي، ينشر موقع "صدى البلد" لجميع طلاب الثانوية العامة، تفاصيل رقمية من داخل كنترولات الثانوية العامة، تكشف عن نسب النجاح وأعداد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية بعد تصحيح العينات العشوائية داخل كنترولات الثانوية العامة.
اللغة العربية
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 ألفا و714 ورقة، عن نجاح 22621 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 95.4%.
وحصل 112 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالبا/ طالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالبا/طالبة منازل.
كما حصل 6606 طلاب / طالبات (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالبا/طالبة (بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبا/طالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
اللغة الأجنبية الأولى
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 ألفا و457 ورقة، عن نجاح 21152 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 90.2%.
وحصل 4982 طالبا/طالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 149 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 4857 طالبا/طالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب/طالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.
وأوضحت النتيجة أن جميع الأسئلة لها قدرة تمييزية مرتفعة، وبالتالي فإن جميع الأسئلة صالحة لقياس نواتج التعلم التي وضعت من أجلها.
الفيزياء
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، البالغ عددها 15 ألفا و655 ورقة، عن نجاح 12434 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 79.4%.
وحصل 3270 طالبا/طالبة (بنسبة 26.30.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين.
كما تم الإعلان عن حصول 486 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية في عينة فيزياء الثانوية العامة.
وحصل 2546 طالبا/طالبة (بنسبة 20.48% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2163 طالبا/طالبة (بنسبة 17.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
الأحياء
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها 11821 ورقة، عن نجاح 10927 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 92.4%.
حصل (5246) طالبا/طالبة (بنسبة 48.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول (809) طالب/طالبة على الدرجات النهائية.
كما حصل 2048 طالبا/طالبة (بنسبة 18.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1130 طالبا/طالبة (بنسبة 10.34% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
الكيمياء
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الكيمياء، البالغ عددها 15 ألفا و634 ورقة، أسفرت عن نجاح 13488 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 86.3%.
وحصل 5113 طالبا /طالبة (بنسبة 37.91.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% ، فضلًا عن حصول 1762 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية.
كما حصل 2123 طالبا/طالبة (بنسبة 15.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1595 طالبا/طالبة (بنسبة 11.83% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
التاريخ
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، البالغ عددها 11 ألفا و233 ورقة، عن نجاح 10006 طلاب/طالبات بنسبة نجاح89.1%.
وحصل 1687 طالبا/طالبة (بنسبة 16.86.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلا عن حصول 75 طالبا/ طالبة على الدرجات النهائية.
كما حصل 2552 طالبا/طالبة (بنسبة 25.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2215 طالبا/طالبة (بنسبة 22.14% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
الجغرافيا
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة عن نجاح 10522 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 94.8%.
وحصل 3966 طالبا/طالبة (بنسبة 37.69.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول 856 طالب/طالبة على الدرجات النهائية.
كما حصل 2277 طالبا/طالبة (بنسبة 21.64% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1490 طالبا/طالبة (بنسبة 14.16% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
الفلسفة
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق، البالغ عددها 11 ألفا و114 ورقة، عن نجاح 10201 طالب/طالبة بنسبة نجاح 91.8%.
وحصل 2925 طالبا/طالبة (بنسبة 28.67.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 1158 طالبا/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية.
كما حصل 2091 طالبا/طالبة "بنسبة 20.50% من إجمالي العينة العشوائية" على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1489 طالبا/طالبة (بنسبة 14.60% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
الرياضيات التطبيقية (الديناميكا والاستاتيكا)
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، البالغ عددها 4405 ورقات، عن نجاح 3831 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 87%.
وحصل 1215 طالبا/طالبة (بنسبة 31.71% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، كما حصل (828) طالبا/طالبة (بنسبة 21.61% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (606) طلاب /طالبة (بنسبة 15.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
فضًلا عن حصول 236 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية فى مجموع الفرعين، أما فرع الاستاتيكا فقد حصل 400 طالب/طالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل 401 طالب/طالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.
الجيولوجيا والعلوم البيئية
أسفر تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، عن نجاح 11184 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 94.5%.
وحصل 5684 طالبا/طالبة (بنسبة 50.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضًلا عن حصول 916 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2047 طالبا/طالبة (بنسبة 18.30% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1127 طالبا/طالبة (بنسبة 10.08% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
التفاضل والتكامل
أسفر تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة التفاضل والتكامل عن نجاح 3303 طلبة/طالبات بنسبة نجاح 87%.
وحصل 757 طالبا/طالبة (بنسبة 22.92.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول 197 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 767 طالبا/طالبة (بنسبة 23.22% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 588 طالبا/طالبة (بنسبة 17.80% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
علم النفس والاجتماع
أسفر تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة علم النفس، عن نجاح 10542 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 95%.
وأشار الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إلى حصول 3368 طالبا/طالبة (بنسبة 31.95% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضًلا عن حصول 669 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2434 طالبا/طالبة (بنسبة 23.09% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1729 طالبا/طالبة (بنسبة 16.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.