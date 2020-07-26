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مش كورونا.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بالجيوب الأنفية.. وحيل سهلة تخلصك منها بدون جراحة

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:45 م
جيوب انفية
جيوب انفية
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لمياء الياسين
  • مش كورونا.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بالجيوب الأنفية
  • انسداد الأنف.. طرق سهلة للتخلص منها
  • صداع أو صعوبة تنفس.. تخلصى من الجيوب الأنفية بدون جراحة


تعتبر الجيوب الأنفية من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين الأشخاص، وتتعدد وتختلف أسباب الإصابة بـ الجيوب الأنفية من شخص لآخر، ويرجع التهاب الأنف والجيوب الأنفية إلى وجود زوائد لحمية أنفية أو عن طريق الحاجز الأنفي المنحرف، ويعد مرضى الجيوب الأنفية هم الأكثر تضررًا.



ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يعد التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة شائعة تصاب فيها التجاويف حول الممرات الأنفية الموجودة والمعروفة باسم الجيوب الأنفية، وتتسبب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية في الإصابة بالتهاب وتورم لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، على الرغم من محاولات العلاج.


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يجب أن يكون هناك اثنان على الأقل من أربع علامات، والأعراض التي تدل على التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وذلك من أجل تشخيص حالة التهاب الأنف، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.


أعراض الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية:

1- مخاط سميك مشوه من الأنف أو تصريف أسفل الحلق.

2- انسداد أو احتقان الأنف، مما يسبب صعوبة في التنفس من خلال أنفك.

3- ألم، وتورم حول عينيك، والخدين، والأنف أو الجبهة.

4- انخفاض الشعور بالرائحة والذوق عند البالغين أو السعال عند الأطفال.

5- ألم الأذن.

6- ألم في الفك العلوي والأسنان.

7- السعال وقد يزداد سوءا في الليل.

8- التهاب الحلق.

9- رائحة الفم الكريهة.

10- التعب أو التهيج

11- غثيان


أعراض الجيوب الأنفية

على الجانب الآخر، يمكن التخلص من التهاب الجيوب الأنفية مثل آلام الوجه والصداع والشعور بانسداد الأنف والحمى بمجموعة الحيل السريعة التالية، فهى تساعد فى التقليل من التهابات الجيوب الأنفية إليك أبرزها يقدمها موقع "برايت سايد":


كمادات دافئة
ضعى كمادات مياه دافئة على وجهك لمدة 5-10 دقائق، سيبدأ تدفق الجيوب الأنفية ويقلل من انسداد الأنف.


الماء المالح
يمكنك  الشطف بواسطة الماء المالح للحفاظ على نظافة الممرات الأنفية وقتل البكتيريا، لصنعها في المنزل يمكنك إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء المغلي الدافئ.


تناول التوابل
تساعد التوابل على فتح الممرات الأنفية، وستكون التوابل الحارة مثل الفلفل مفيدة جدًا لك خلال هذه الفترة.


الضغط
سيساعد الضغط على نقاط معينة على وجهك في محاربة الأعراض، إذا قمت بالضغط على النقطة بين حاجبيك لمدة دقيقة واحدة ثم النقاط الموجودة على جانبي فتحتي الأنف، فسوف يساعد ذلك في تخفيف الألم وتقليل الاحتقان.


انسداد الأنف
بجانب الحيل السابقة، هناك مجموعة من الحيل تساعدك على التخلص من انسداد الأنف المزعج المصاحب لالتهاب الجيوب الأنفية، وعادة ما تحدث هذه الأوعية المتهيجة بسبب البرد أو الإنفلونزا أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.


وعرض موقع healthline طرقا لعلاج انسداد الأنف:

- الاستحمام
 يمكن أن يساعد الاستحمام الساخن في عودة تنفسك إلى الوضع الطبيعي على الأقل لفترة قصيرة.

- تناول المشروبات الساخنة
فيصاحب الانسداد الانفي التهاب في الحلق ويجب علاجه عن طريق الشاي الدافئ والحساء سيساعدان أيضًا في تخفيف الانزعاج في حلقك.


- تناول أدوية الحساسية
من الممكن أن يكون انسداد الأنف ناتجا عن ردة فعل تحسسية، لذلك يجب عليك في هذه الحالة تناول مضادات الحساسية التي ستساعد على علاجه.
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