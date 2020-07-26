مش كورونا.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بالجيوب الأنفية.. وحيل سهلة تخلصك منها بدون جراحة

ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يعد التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة شائعة تصاب فيها التجاويف حول الممرات الأنفية الموجودة والمعروفة باسم الجيوب الأنفية، وتتسبب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية في الإصابة بالتهاب وتورم لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، على الرغم من محاولات العلاج.





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يجب أن يكون هناك اثنان على الأقل من أربع علامات، والأعراض التي تدل على التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وذلك من أجل تشخيص حالة التهاب الأنف، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.



أعراض الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية:

1- مخاط سميك مشوه من الأنف أو تصريف أسفل الحلق.

2- انسداد أو احتقان الأنف، مما يسبب صعوبة في التنفس من خلال أنفك.

3- ألم، وتورم حول عينيك، والخدين، والأنف أو الجبهة.

4- انخفاض الشعور بالرائحة والذوق عند البالغين أو السعال عند الأطفال.

5- ألم الأذن.

6- ألم في الفك العلوي والأسنان.

7- السعال وقد يزداد سوءا في الليل.

8- التهاب الحلق.

9- رائحة الفم الكريهة.

10- التعب أو التهيج

11- غثيان



