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فن

بدور الإرهابي.. أحمد مكي ينضم لمسلسل الاختيار 2

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:29 م
احمد مكي
احمد مكي
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شروق ابراهيم
انضم الفنان أحمد مكي رسميا لمسلسل الاختيار 2 بعد تعاقده مع شركة سينرجي، من أجل عرضه في المارثون الرمضاني المقبل. 

وتم توقيع العقد مع المؤلف هانى سرحان ليتولى مهمة كتابة الجزء الثانى من الاختيار ويتولى مهمة الإخراج بيتر ميمى وجارى اختيار باقى عناصر العمل.

ذكر أن مسلسل الاختيار الجزء الأول حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته أمير كرارة. 

وقدم أمير كرارة فى الجزء الأول شخصية العقيد اركان حرب احمد منسى وكشف العمل أيضا عن شخصية هشام عشماوى و الذى زامل منسى فترة فى سلاح الصاعقة إلا أنه قرر أن يترك الجيش وانتمى إلى الجماعات الإرهابية.  
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