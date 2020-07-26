بدور الإرهابي.. أحمد مكي ينضم لمسلسل الاختيار 2

انضم الفنان أحمد مكي رسميا لمسلسل الاختيار 2 بعد تعاقده مع شركة سينرجي، من أجل عرضه في المارثون الرمضاني المقبل.







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وتم توقيع العقد مع المؤلف هانى سرحان ليتولى مهمة كتابة الجزء الثانى من الاختيار ويتولى مهمة الإخراج بيتر ميمى وجارى اختيار باقى عناصر العمل.





ذكر أن مسلسل الاختيار الجزء الأول حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته أمير كرارة.



