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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: تشكيل 5 لجان مختصة لترخيص الوسائل المختلفة

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

شكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خمس لجان تختص بتراخيص وسائل الإعلام المختلفة.


وبدأ المجلس فى تلقى أوراق وسائل الإعلام للبدء فى دراسة ملفاتها وتقنين أوضاعها  وفقًا لقانون 180 لسنة 2018 الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية، وذلك حتى 16 أغسطس المقبل كحد أقصى.


وخصص المجلس الأعلى للإعلام، لأول مرة، 5 لجان متنوعة مختصة بالتراخيص بمختلف أنواعها، كالتالي: لجنة ترخيص القنوات وإعادة البث برئاسة صالح الصالحى وكيل المجلس، ولجنة تراخيص المواقع برئاسة حسام عبد المولى صقر، عضو مجلس، ولجنة إخطارات الصحف برئاسة خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار، ولجنة تراخيص بحوث الرأى والمشاهدة برئاسة حسام عبد المولى صقر، عضو المجلس، ولجنة الصحف الأجنبية وطباعتها نشأت الديهى، عضو المجلس.


وقال الكاتب الصحفى خالد ميري، رئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس تحرير الأخبار، إن طبيعة عمل اللجنة التي ترأسها بالمجلس، والتي استُحدثت مع هذا التشكيل عملًا بالقانون 180 لسنة 2018، تتمثل في تلقى طلبات ترخيص الصحف الورقية وتوفيق الأوضاع أيضا للصحف القائمة حاليًا.


وأشار ميرى إلى أن اللجنة يقتصر عملها على الصحف الورقية فقط، في ظل وجود لجنة أخرى لترخيص المواقع الإلكترونية.


كما تختص لجنة ترخيص القنوات وإعادة البث بشؤون القنوات الحديثة، فضلا عن توفيق أوضاع القنوات القائمة، كما تم استحداث لجنة تراخيص المواقع عملا بالقانون الجديد لترخيص جميع أنواع المواقع الإلكترونية، وأيضًا استحداث لجنة الصحف الأجنبية وطباعتها، والتي تختص بشؤون الصحف الأجنبية، فضلا عن استمرار لجنة بحوث الرأي والمشاهدة.

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