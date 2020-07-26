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محافظات

ارتفاع معدلات التعافى والشفاء بين مصابى كورونا بمستشفيات البحيرة

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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جمالات الدمنهورى

تشهد محافظة البحيرة ارتفاعا فى معدلات حالات الشفاء والتعافى بين مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وذلك بجميع مستشفيات العزل حيث تم خروج 69 حالة تعافى وشفاء جديد وخروجها من مستشفيات الحجر والعزل.


أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج ٦٩ حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا حتى مساء السبت ٢٥ يوليو من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح  إجمالي عدد المتعافين ٤٧٨٠ حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين ومثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين مهيبا بجميع المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة والتى اتخذتها الدولة للحماية والوقاية من الإصابة بالفيروس وخاصة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.


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وكانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة قد أعلنت أمس عن وفاة الدكتور أيمن عبد الموجود استشاري الجراحة العامة والمناظير ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى رشيد العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

ونعت مديرية الصحة ومستشفى رشيد العام، ونقابة الأطباء  عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الدكتور أيمن عبد الموجود، رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى. 

وسادت حالة من الأسى والحزن بين العاملين بمستشفى رشيد ومديرية الصحة إثر وفاة الدكتور أيمن عبد الموجود استشارى الجراحة العامة برشيد،متاثرا بإصابته بكورونا حيث يعد حالة الوفاة الثامنة بين صفوف أطباء الجيش الأبيض بالبحيرة .

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