الفن مش تابلوه ع الحيطة.. فنان يحيي عادات المجتمع المصري في لوحاته

قال د. أحمد صابر، مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، إن الفن هو مرآة المجتمع ولذلك يجب أن يعبر عن المجتمع، لأنه إذا ما تم ذلك سيكون عبارة عن لوحات جمالية فقط، معقبا: "الفن مش تابلوه على الحيطة وخلاص".





وتابع أحمد صابر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن علم الفنون منذ الفراعنة هو عبارة عن توثيق للأحداث بالصورة ومناقشة قضايا في المجتمع، موضحًا أول اللغات التي عبرت عن الإنسان وقضاياه كان الرسم وليس الكتابة.





وتابع: "الفن لازم يكون لديه قضية" وأضاف مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة، أنه يجب إعادة إحياء عادات المجتمع المصري في لوحاته وهذا للحفاظ على التراث وبعض المظاهر الحياتية في المجتمع سواء الريفي أو القبلي وكل منهم له سماته ومظاهره".



