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حوادث

ضبط سيدة بحوزتها كيلو بانجو بالاسماعيلية

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:02 م
المتهمة بعد ضبطها
المتهمة بعد ضبطها
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مصطفى الرماح

تمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحى بالإسماعيلية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط ربة منزل- مقيمة بالقنطرة شرق الإسماعيلية) حال قدومها من الشرق إلى الغرب ، وبحوزتها 4 لفافات بداخلها نبات يشتبه فى كونه نبات البانجو المخدر وزنت 1 كيلو جرام تقريبًا ، هاتف محمول) .


وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائها .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتشديد إجراءات التأمين على جميع المعديات والمعابر .

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