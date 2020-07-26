ضبط سيدة بحوزتها كيلو بانجو بالاسماعيلية

تمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحى بالإسماعيلية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط ربة منزل- مقيمة بالقنطرة شرق الإسماعيلية) حال قدومها من الشرق إلى الغرب ، وبحوزتها 4 لفافات بداخلها نبات يشتبه فى كونه نبات البانجو المخدر وزنت 1 كيلو جرام تقريبًا ، هاتف محمول) .

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتشديد إجراءات التأمين على جميع المعديات والمعابر .