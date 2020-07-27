AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: قانون تقسيم الدوائر من أهم القوانين المتبقي إصدارها خلال أغسطس

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية من أهم القوانين المتبقية إصدارها أمام البرلمان لمناقشتها خلال شهر أغسطس المقبل.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب لم يتمكن من مناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم والإدارة المحلية خلال الجلسات القادمة ، وذلك نظرا لضيق الوقت وقلة عدد الجلسات.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مشروعى قانون الإيجار القديم والإدارة المحلية يحتاج إلى دراسات مستفيضة وجلسات كثيرة ، وبالتالى فمن الصعب حدوث ذلك فى الوقت الحالى ، مشيرا إلى أن البرلمان القادم سيكون على أولوياته مناقشة هذين القانونين.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو شقة يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم فى البرلمان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص مدرسة فى سمالوط بالمنيا

برلمانى: أتوقع إرسال قانون تقسيم الدوائر إلى البرلمان خلال الجلسات القادمة

نائبة تطالب بسرعة انتهاء البرلمان من إقرار مشروعات القوانين المتأخرة

بعد إصابة محاصيل الخضروات بالديدان.. برلماني يدعو لجنة الزراعة للاجتماع

ترشيحاتنا

الصحة: زوال الأعراض بعد 10 أيام من الإصابة مؤشر التعافي من كورونا

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

واقعة وليد.. أحمد موسى: اللي إيده تتمد على مواطن مصري هتتقطع.. فيديو

توجه لوحدة المرور في أسرع وقت.. رسالة من الداخلية لقائدي السيارات ..فيديو

لا تكثر من تناول هذه الأطعمة.. تتسبب فى الغازات

رسالة خاصة من جورجينا لـ كريستيانو رونالدو بعد فوزه بالدوري الإيطالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز