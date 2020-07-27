نائب: قانون تقسيم الدوائر من أهم القوانين المتبقي إصدارها خلال أغسطس

قال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية من أهم القوانين المتبقية إصدارها أمام البرلمان لمناقشتها خلال شهر أغسطس المقبل.



وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب لم يتمكن من مناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم والإدارة المحلية خلال الجلسات القادمة ، وذلك نظرا لضيق الوقت وقلة عدد الجلسات.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مشروعى قانون الإيجار القديم والإدارة المحلية يحتاج إلى دراسات مستفيضة وجلسات كثيرة ، وبالتالى فمن الصعب حدوث ذلك فى الوقت الحالى ، مشيرا إلى أن البرلمان القادم سيكون على أولوياته مناقشة هذين القانونين.

