نائب: قانون تقسيم الدوائر من أهم القوانين المتبقي إصدارها خلال أغسطس

قال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية من أهم القوانين المتبقية إصدارها أمام البرلمان لمناقشتها خلال شهر أغسطس المقبل.
وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب لم يتمكن من مناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم والإدارة المحلية خلال الجلسات القادمة ، وذلك نظرا لضيق الوقت وقلة عدد الجلسات.
وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مشروعى قانون الإيجار القديم والإدارة المحلية يحتاج إلى دراسات مستفيضة وجلسات كثيرة ، وبالتالى فمن الصعب حدوث ذلك فى الوقت الحالى ، مشيرا إلى أن البرلمان القادم سيكون على أولوياته مناقشة هذين القانونين.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.
وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.
وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.
كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.