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حوادث

إحالة عاطل متهم بقتل عامل للجنايات

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:46 م
مطرقة
مطرقة
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محمد العيسوى

احالت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار احمد عز المحامي العام الأول، عاطل للمحاكمة الجنائية وذلك لاتهامه بقتل عامل خلال مشاجرة بينهما.


البداية كانت بتلقي قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ومصرع شخص داخل موقف سيارات، وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثة سائق به عدة طعنات.


وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا وتوجد خلافات بينه وبين المجني عليه بسبب سخرية الأخير من المتهم عدة مرات.


وعقب تقين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم والقبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق.

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