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برلمان

برلمانى: يجب السعي خلال الفترة المقبلة لإنتاج سيارة مصرية خالصة

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:11 م
النائب رضوان الزياتى
النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن إعادة فتح شركة النصر للسيارات مرة اخرى بمثابة عودة الحياة لها، مما يعد إنجاز كبير، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة لعودة صناعة السيارات فى مصر.

وأشار الزياتى لـ"صدى البلد" إلى أننا يجب أن نسعى خلال الفترة المقبلة لإنتاج سيارة مصرية خالصة ، قائلا : "لن ننافس السوق العالمى ولكن علينا أن نبدأ بصناعة السيارات الكهربائية".

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مزايا تحويل سيارات الوقود إلى سيارات كهربائية، ستوفر طاقة وبيئة نظيفة ، فى ظل التلوث الذى نعانى منه نتيجة الاعتماد على سيارات البنزين.

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قال إنه فى سبتمبر تم زيارة ثانى أكبر شركة سيارات فى السويد، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على إحياء مصنع النصر مرة أخرى لتصنيع سيارات، ولكن نظرًا لظروف جائحة كورونا تعطل المشروع قليلًا، موضحًا أنه ستنتهى الاتفاقيات قريبًا والتى تهدف لإنتاج 25 ألف سيارة في السنة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه من الممكن زيادتها إلى 50 ألفا فى حالة زيادة الطلب، مشيرًا إلى أن أكبر شركة سيارات فى مصر تنتج 18 ألف سيارة فقط، مشيرًا إلى أن شركة النصر توقفت فى عام 2009 وتم إعادتها مرة أخرى لأنها تعتبر مستقبل السيارات فى مصر.

وتابع أن السيارات الكهربائية تحتاج لوجود أماكن للشحن ومحطات عامة، وسيتم بالتنسيق مع وزيرى الكهرباء والتنمية المحلية، منوهًا أن السيارة تتحمل الأداء فى الشارع وستكون بنفس السرعة والامكانيات للسيارة العادية.

وأوضح أن السيارة ستوفر 8 آلاف جنيه لكل 10 آلاف كيلو سير بالسيارة، مشددًا على أن السيارة موفرة بشكل كبير .
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