محافظ المنوفية يتفقد أعمال وحدة التدخل السريع بشبين الكوم .. ويقرر صرف مكافأة مالية للعاملين

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، رافقه نائبه محمد موسى أعمال وحدة التدخل السريع فى رفع تراكمات نواتج الهدم والتطهير بطريق طنبدى – كفر البتانون .





يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة .





وقرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية للعاملين بوحدة التدخل السريع نظرًا لجهودهم وإخلاصهم في العمل ولحثهم على بذل المزيد من الجهد ، وأعرب العاملين بالوحدة عن سعادتهم البالغة مقدمين كل الشكر للمحافظ على ما لمسوه من تقدير لجهدهم.





ووجه المحافظ ، مدير وحدة التدخل السريع بالبدء غدًا الإثنين برفع كافة التراكمات بطريق طبندى – كفر البتانون بداية من موقف الشهداء وكذا تسوية التراكمات بأرض عرفة بما يساعد على الحفاظ على المظهر الحضارى .



