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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال وحدة التدخل السريع بشبين الكوم .. ويقرر صرف مكافأة مالية للعاملين

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:40 م
محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد أعمال وحدة التدخل السريع بشبين الكوم
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محمد أمين
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، رافقه نائبه محمد موسى أعمال وحدة التدخل السريع فى رفع تراكمات نواتج الهدم والتطهير بطريق طنبدى – كفر البتانون .


يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى  للمحافظة .

وقرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية للعاملين بوحدة التدخل السريع نظرًا لجهودهم وإخلاصهم في العمل ولحثهم على بذل المزيد من الجهد ، وأعرب العاملين بالوحدة عن سعادتهم البالغة مقدمين كل الشكر للمحافظ على ما لمسوه من تقدير لجهدهم.

ووجه المحافظ ، مدير وحدة التدخل السريع بالبدء غدًا الإثنين برفع كافة التراكمات بطريق طبندى – كفر البتانون بداية من موقف الشهداء وكذا تسوية التراكمات بأرض عرفة بما يساعد على الحفاظ على المظهر الحضارى .

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار العمل على قدم وساق  بمختلف نطاق  المحافظة للانتهاء من كافة  تجمعات بؤر القمامة ، مشيرًا إلى أن الوحدة قد قامت برفع 2200 طن قمامة ومخلفات هدم ونواتج تطهير خلال شهر يونيو الماضى.
محافظ المنوفية يتفقد أعمال وحدة التدخل السريع بشبين الكوم .. ويقرر صرف مكافأة مالية للعاملين
محافظ المنوفية يتفقد أعمال وحدة التدخل السريع بشبين الكوم .. ويقرر صرف مكافأة مالية للعاملين
محافظ المنوفية يتفقد أعمال وحدة التدخل السريع بشبين الكوم .. ويقرر صرف مكافأة مالية للعاملين
محافظ المنوفية يتفقد أعمال وحدة التدخل السريع بشبين الكوم .. ويقرر صرف مكافأة مالية للعاملين
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