بأسلوب التسلق .. ضبط تشكيل عصابي ارتكب 9 حوادث سرقة مساكن بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى ارتكب (9) حوادث سرقة مساكن بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام كلٍ من(3 عاطلين - مُقيمين بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق" مُتخذين من دائرة قسمى شرطة " الأهرام - ثان الشيخ زايد"مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (9) وقائع بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع بأماكن إخفائها وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.