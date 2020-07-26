مصادرة 1.5 طن لحوم وأسماك فاسدة بالبحيرة.. صور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، خلال عدة حملات للرقابةعلى الأسواق بالتنسيق مع الطب البيطري ومباحث التموين والرقابة على الأغذية بمديرية الصحة من ضبط أكثر من ١٠٠٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومنتهية الصلاحيه و٤٢٢ كجم أسماك غير صالحة وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.





جاء ذلك بمشاركة مديرى الإدارات التموينية فى مراكز دمنهور، كفرالدوار، ايتاى البارود، الدلنجات، كوم حمادة.

وجاءت الحملات في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحلات الجزارة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمي، وإنها مذبوحة داخل المجازر المعتمدة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.





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وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.