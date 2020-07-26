كاتب تركي: شياطين أردوغان سولت له اغتصاب آيا صوفيا وقذفت به في الجحيم

يرى الكاتب التركي المخضرم فهمي كورو، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أ لقى ببلاده وشعبه في نار الفوضى بعد القرارات المثيرة في الداخل والخارج والتي أشعلت العالم من حول تركيا .





وقال كورو المقرب من الرئيس الأسبق عبد الله جول ، وفقا لما نقلته عنه صحيفة زمان التركية المعارضة، اليوم الأحد، إن هناك شياطين يدفعان أردوغان إلى اقتراف كل الجرائم التي سعى إليها وهما رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، ورئيس حزب الوطن دوجو برينجك.





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وأضاف الكاتب التركي أن هناك محاولة من الرجلان لاستدراج الرئيس رجب أردوغان إلى داخل فخ للتخلص منه واحتكار السلطة.





وتابع "كورو" أن نظام حزب العدالة والتنمية فشل في أسلمة المجتمع التركي، ولن يغير قراره شيئًا في المجتمع والواقع الاجتماعي، حسب الجريدة التركية المعارضة.





واستطرد أن بهجلي وبرينجك يوجهان أردوغان وحزبه؛ لإصدار قرارات مثل التي اتخذها حيال "آيا صوفيا" وفرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد الصحفي المقرب من جول، أن حزب أردوغان يعتمد سياسة التجاهل مع الاتراك وأنصاره يتشدقون بكلمة "نحن الدولة".





وواصل كورو قائلا إن "أردوغان يطبق قرارات مستبدة واحدًا تلو الآخر، وكأنه ينفذ استراتيجية موجودة مسبقا".





وأكد الصحفي المخضرم أن سياسة رئيس حزب العدالة والتنمية لم تنجح في أسلمة المجتمع مشددا على أن ما قام به في الواقع لن يغير من مكانة آيا صوفيا.