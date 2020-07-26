AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

لجنة مكافحة كورونا: الدولة مستعدة للموجة الثانية حال حدوثها.. محدش يآمن للفيروس حتى الوصول إلى اللقاح.. ومستعدون لأسوأ السيناريوهات

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:21 م
الدكتورة جيهان العسال،
الدكتورة جيهان العسال، عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا
Advertisements
فرح علاء الخولى
ممكن تصاب بكورونا مرتين .. لجنة مكافحة فيروس كوفيد 19 ترد
كله مدروس.. الصحة: مستعدون للموجة الثانية لكورونا
متآمنوش للفيروس وتوقع الأسوأ.. جيهان العسال توجه رسالة مهمة للمواطنين

أكدت الدكتورة جيهان العسال، عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، في حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الدولة لديها استعدادات كاملة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا إن حدثت.

وشددت على ضرورة التزام المواطنين، والحذر والتباعد وارتداء الكمامات، مضيفة: "محدش يأمن للفيروس حتى الوصول إلى اللقاح، ومستعدون للأسوأ وأى سيناريوهات".

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إن من الممكن وبسهولة تحقيق صفر في عدد الاصابات بفيروس كورونا ولكن في حالة واحدة وهي الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابعت جيهان العسال، أنه من المتوقع بشكل كبير عودة موجة ثانية من كورونا، ولكن لم يثبت بعد أن من أصيب الفيروس أصبح لديه مناعة منه، معقبة: "لحد دلوقتي محدش أصيب واتصاب تاني بكورونا".

وأوضحت أن لم تثبت الأبحاث حتى الآن كيفية تطور الفيروس وتحوره وخاصة في فصل الشتاء القادم، مشددة على أن طالما لم يتم التوصل حتى الآن إلى مصل إذا لم تخلع الكمامة نهائيا.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إنه توجد استعدادات كاملة من الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا إن حدثت، وهناك خطة موضوعة لذلك.


وأكدت جيهان العسال، على  ضرورة التزام المواطنين، والحذر والتباعد وارتداء الكمامات، مضيفة: "محدش يأمن للفيروس حتى الوصول إلى اللقاح، ومستعدون للأسوأ وأى سيناريوهات".

وقالت الدكتورة جيهان العسال، إن القاهرة والجيزة والقليوبية أكثر المحافظات في عدد الإصابات بكورونا.

وتابعت جيهان العسال، أن بدء بالتدريج إغلاق بعض مستشفيات العزل في ظل انخفاض الإصابات.

وأوضحت أن هناك أكثر من دولة على وشك الانتهاء من التجارب النهائية لمصل فيروس كورونا، مشيرة إلى أن في حال ثبوت نجاح المصل الصيني وتحقيق نتائج مبشرة سيتم على الفور العمل على إنتاجه في مصر من خلال شركة "فاكسيرا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة مكافحة الفيروس: مصل الانفلونزا العادية لا يصلح لعلاج كورونا

الصحة: تجارب ولقاحات جديدة لمواجهة فيروس كورونا .. شاهد

بعد تسجيل تراجع خلال 3 أيام.. لجنة مكافحة كورونا : سنتخطي الذروة في حال ثبات معدل الإصابات

لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تجنب مصر الدخول فى موجة ثانية لـ الفيروس

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد توفير لقاح للفيروس.. فيديو

مكافحة كورونا: انخفاض الحالات الحرجة ومعظم الإصابات خفيفة ومتوسطة

ترشيحاتنا

جبهة الانقاذ التونسية: تعيين وزير الداخلية نهاية للإخوان في تونس ..فيديو

21 دواءً تساعد على توقف تكاثر فيروس كورونا

أمير طعيمة يوجه نقدا لاذعا لـ روتانا بسبب أغنية حمو بيكا

80 دقيقة.. حسام أشرف يسجل هدف الزمالك الأول في شباك وادي دجلة

القبض على الكويتي المعتدي على مصري في أحد متاجر الكويت

ظهور جديد لفاروق جعفر قبل مباراة الزمالك ووادي دجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز

قبل عيد الأضحى.. اكتشف اللحم الطازج بـ 4 علامات