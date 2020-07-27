برلمانى: نسبة المنتج المحلى فى صناعة السيارات الكهربائية ستصل إلى 65 % خلال عامين

قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن شركة النصر للسيارات تتميز بأن بنيتها التحتية تصل إلى 70 %، مما يؤهلها لعودة صناعة السيارات مرة اخرى ، من خلال استكمال إنتاج السيارات الكهربائية.



وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نسبة المنتج المحلى فى صناعة السيارات الكهربائية يصل إلى 40 %، بينما تصل نسبة الشريك الأجنبى إلى 60 % ، مؤكدا أنه خلال عامين ستصل نسبة المنتج المحلى فى صناعة السيارات الكهربائية إلى 65 % ، وستصل نسبة الشريك الأجنبى إلى 35 %.

كما أوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن توافر بنية تحتية لشركة النصر للسيارات وإمتلاكنا لإمكانيات هائلة وعدم حاجتنا إلى علامة تجارية لكون ان شركة النصر للسيارات لها تاريخ ومعروفة ، كل ذلك يؤهلنا لإعادة صناعة السيارات فى مصر مرة اخرى.





كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قال إنه فى سبتمبر تم زيارة ثانى أكبر شركة سيارات فى السويد، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على إحياء مصنع النصر مرة أخرى لتصنيع سيارات، ولكن نظرًا لظروف جائحة كورونا تعطل المشروع قليلًا، موضحًا أنه ستنتهى الاتفاقيات قريبًا والتى تهدف لإنتاج 25 ألف سيارة في السنة.





وأضاف وزير قطاع الأعمال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه من الممكن زيادتها إلى 50 ألفا فى حالة زيادة الطلب، مشيرًا إلى أن أكبر شركة سيارات فى مصر تنتج 18 ألف سيارة فقط، مشيرًا إلى أن شركة النصر توقفت فى عام 2009 وتم إعادتها مرة أخرى لأنها تعتبر مستقبل السيارات فى مصر.





وتابع أن السيارات الكهربائية تحتاج لوجود أماكن للشحن ومحطات عامة، وسيتم بالتنسيق مع وزيرى الكهرباء والتنمية المحلية، منوهًا أن السيارة تتحمل الأداء فى الشارع وستكون بنفس السرعة والامكانيات للسيارة العادية.





وأوضح أن السيارة ستوفر 8 آلاف جنيه لكل 10 آلاف كيلو سير بالسيارة، مشددًا على أن السيارة موفرة بشكل كبير.