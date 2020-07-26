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برلمان

برلماني يصف استيراد رنجة بـ 23 مليون دولار وكاجو بـ 3.5 مليون بالكارثة

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:48 م
النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين
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فريدة محمد
وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، استيراد المصريين خلال احد الشهور اثناء أزمة كورونا لـ "كاجو" بمبلغ 3.5 مليون دولار ورنجة بـ23 مليون دولار بالكارثة. 

وطالب "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم، بالمنع الكامل لاستيراد مثل هذه المنتجات خاصة فى ظل الظروف الراهنة، التى تمر بها الدولة، مؤكدا على ضرورة تغيير العادات بين المصريين فى اى ظروف استثنائية محلية وعالمية مثل جائحة كورونا.

كما طالب الدكتور سعيد حساسين ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بإصدار قرار يحظر نهائيا استيراد اى منتجات لها مثيل ومنتج محلى والتوسع فى المشروعات الصناعية لإنتاج منتجات يتم تخصيصها للتصدير للعمل على زيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات.
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