مصطفى الشيمى يكتب: إلى روحك السلام

ليس هناك أعنف من تلقى خبر موت أحد لم تضعه فى مخيلتك يومًا أنه سيفارق وأنت لازلت على قيد الحياة، وليس أمامك سبيل غير أن تصدق الحدث وإذا أضربت عن الواقع فإن إضرابك نوعًا من التصديق. ربما نستبعد ذلك بسبب صغر السن، أو حبك لهذا الشخص وعدم تخيلك المكان بدونه .وكأننا تقرأ رواية و لا تصدقها و لا أحد من المحيطين يظهر عليه أنه يصدق لتجد أمامك الدنيا بحجمها الطبيعى. وأن الحياة لا تعني أحدًا، وإنما الموت هو من يصيح بين الكل بفزاعه الفراق لتصبح آلامنا طويلة مريرة وثقيلة مثل السنين التى لا تمر ، ولو تأملنا الموت في هذه اللحظة لما تهالكنا على الحياة ولو ذكروا بالآخرة لفرّنا فرارًا إلى رحاب الله . وإنما هكذا هي الحياه لوحة لاتتم وأنشوده لا تكتمل.. ولحن مبهجًا أحيانًا وحزينًا أحيانًا وناقصة لكن الأمل في الله و رحمته التي لا ينقطع أبدا.





قالت لي التجارب التي مررت بها والتي عايشتها مع أصدقائي ومن الكتب التي قرأتها والمعرفة التي استوعبتها أن عمر الإنسان في النهاية يقاس بمساحة السعادة الحقيقية في حياة الآخرين وليس بمساحة السنين . فإذا كان الله منحنا الحياة فهو لا يمكن أن يسلبها بالموت، فلا يمكن أن يكون الموت سلبًا للحياة، وإنما هو انتقالٌ بها إلى حياةٍ أخرى بعد الموت ثم حياةٌ أخرى بعد البعث ثم عروجٌ في السماوات إلى مالا نهاية . و أحزان الحياة كثيرة، وكلها تحتاج لأن يستعين عليها الانسان بالإيمان بالله والتسليم بقضائه وقدره والأمل الدائم في رحمته ، وأنا متاكد أن سيرتك يا عزيزتى ستجمع الشمل وتحل العقد وترد الغائب ... لروحك السلام يا عطرة الاسم والمنبع ، فلن أسمع اليوم أنقى منك ينادينى بـ " مرحب يا خال ....." ، سيظل خبر وفاتك غير قابل للتصديق وانتظر من ينجدنى ويوقظنى من هذا الحلم الذى أغوص فيه كالعالق فى بئر ولا يسمع نداؤه أحدًا.





فاللهم ارزقنا صبرًا وبكاءً على الحرمان منك و ما حزن بحقٍ إلا حزن البعد عنك ، وأجمع بيننا وبين أهلنا فى الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين ... لا إلّه إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.