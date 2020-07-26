روشتة كورونا.. الصحة تحذر من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي.. وتؤكد خطورتها على صحة الإنسان.. والاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة يساعد على تحفيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض

الصحة تحذر من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي.. وتؤكد خطورة ذلك على صحة الإنسان

الصحة: الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة يساعد على تحفيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض

الصحة توضح كيفية الحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة من خلال مجموعة من العناصر الغذائية











حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات بدون إشراف طبي، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن ذلك يشكل خطورة وأضرارًا كبيرة على صحة الإنسان.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تناول الأدوية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي ولفترات زمنية محددة، مؤكدًا أن الإفراط في تناول تلك الفيتامينات قد يؤدي إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام، كما أنه قد يؤدي إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية وتأثيرها على الجسم في حالة استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.









وأكد "مجاهد" أنه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة لجميع أفراد الأسرة، وتناول الفيتامينات والمعادن اللازمة بصورة يومية في الوجبات الغذائية لتعزيز الصحة ورفع المناعة، والذي يغني عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص، حيث يساعد ذلك على تحفيز وتقوية جهاز المناعة ويعطي الجسم القدرة على مقاومة الأمراض ويضمن الحفاظ على صحة جيدة.









وقال إنه يجب الحرص على تناول البروتين في الوجبة الغذائية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، ويمكن أيضًا تناول البروتين من المصادر النباتية مثل الفول والعدس و"اللوبيا" والفاصوليا الجافة، بالإضافة إلى الاهتمام بتناول الحبوب مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز أو البليلة أو الشوفان أو الفريك.









وأضاف أنه يجب الاهتمام بتناول الألبان ومنتجاتها الخالية من الدسم أو قليلة الدسم كلما أمكن مع الوجبة الغذائية، حيث إن الألبان ومنتجاتها غنية بالبروتين اللازم لبناء خلايا الجسم والكتلة العضلية والكالسيوم الهام لصحة الأسنان والعظام لدى الكبار والصغار.









كما لفت إلى تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت الصحية غير المشبعة وغير المصنعة مثل زيت الزيتون وبذر الكتان (الزيت الحار) وعباد الشمس وزيت الذرة وفول الصويا، والابتعاد عن الدهون المشبعة والمصنعة الموجودة في اللحوم الدهنية بنسبة كبيرة والأطعمة المصنعة والمعلبة والوجبات السريعة المقلية، لأنها ضارة بالصحة وتسبب زيادة الوزن وأمراض القلب والشرايين.











وأشار "مجاهد" إلى أهمية الحرص على تناول السوائل بكثرة خاصة الماء، وذلك من خلال 8-10 أكواب يوميًا للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة ومقاومة الأمراض، كما يجب الاهتمام بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة.









وذكر مجاهد أن الأغذية الغنية بفيتامين "سي" تتمثل في الموالح وتشمل "البرتقال، اليوسفي، الليمون، الفراولة، الجوافة، الفلفل الحلو الملون"، وبعض الخضراوات مثل البروكلي والسبانخ، كما أن الأغذية الغنية بفيتامين (أ) تشمل الخضراوات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.











وأضاف أن الحصول على فيتامين "د" يتمثل في التعرض لأشعة الشمس يوميًا من 10-15 دقيقة، حيث يساعد ذلك علي تكوين فيتامن "د" في الجسم مما يقوي المناعة ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.











وأوضح أن الأغذية الغنية بالزنك تتمثل في اللحوم الحمراء (ولكن بكميات قليلة) والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول، بالإضافة إلى منتجات الألبان والبيض والمكسرات.







