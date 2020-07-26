AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود علم الدين: الجامعات المصرية قطعت أشواطا كبيرة في مجال التحول الرقمي

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:41 م
محمود علم الدين
محمود علم الدين
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور  محمود علم الدين ، المتحدث باسم جامعة القاهرة،إن الجامعات المصرية قطعت أشواطا كبيرة فى مجال التحول الرقمى لتحديث البنية الأساسية التعليمية، والذى نتج عنه نجاح تجربة التعليم عن بعد فى أزمة كورونا.

وأوضح  المتحدث باسم جامعة القاهرة ، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر 2،  أن طلبة الجامعات والمدارس يمكن أن نطلق عليهم جيلا رقميا يتعامل مع كافة وسائل الإنترنت بكافة أشكالها. 

وأشار إلى وجود لغة وقناة للتواصل مع الجيل الحالى وهى شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى ، لافتا إلى أن أزمة كورونا أتاحت استغلال وسائل الانترنت لتجربة التعليم عن بعد .

ونوه إلى أن الجاهزية الأساسية التكنولوجية فى بعض الجامعات ساهمت لحد كبير فى نجاح تجربة تقديم محتوى جذاب للشكل والرسومات لطلبة الجامعات عن طريق تجربة التعليم عن بعد بعيدا عن الوسائل النمطية لأسس التعليم. 





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر الحوار بين اليونسكو وإفريقيا والصين لدعم أولوية إفريقيا قبل وبعد فيروس كورونا

مدبولي : 15 مليار جنيه لتدشين منصات إلكترونية لتسهيل حياة المصريين

لجنة طبية عليا وإجراء أول تجربة تعليم عن بُعد.. جامعة القاهرة تواصل جهود مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

صورة جديدة .. أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور مع خطيبته

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

مقادير عمل بسكويت العيد مع الشيف توتا مراد

أستاذ عمارة: هدم مقابر الغفير تعد على التراث المصري .. فيديو

نوع مهمل من الأعشاب يخلصك من ضيق التنفس ..تعرف عليه

بدور الإرهابي.. أحمد مكي ينضم لمسلسل الاختيار 2

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيبة مختلفة وجديدة .. عبير صبري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

على مساحة 65000 هكتار.. محمية سابي ساند بجنوب أفريقيا أكثر جذباً للزائرين.. صور

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لافتة تبرز جمال دينا الشربيني