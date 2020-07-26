محمود علم الدين: الجامعات المصرية قطعت أشواطا كبيرة في مجال التحول الرقمي

قال الدكتور محمود علم الدين ، المتحدث باسم جامعة القاهرة،إن الجامعات المصرية قطعت أشواطا كبيرة فى مجال التحول الرقمى لتحديث البنية الأساسية التعليمية، والذى نتج عنه نجاح تجربة التعليم عن بعد فى أزمة كورونا.





المتحدث باسم جامعة القاهرة ، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر 2، أن طلبة الجامعات والمدارس يمكن أن نطلق عليهم جيلا رقميا يتعامل مع كافة وسائل الإنترنت بكافة أشكالها. وأوضح





وأشار إلى وجود لغة وقناة للتواصل مع الجيل الحالى وهى شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى ، لافتا إلى أن أزمة كورونا أتاحت استغلال وسائل الانترنت لتجربة التعليم عن بعد .





ونوه إلى أن الجاهزية الأساسية التكنولوجية فى بعض الجامعات ساهمت لحد كبير فى نجاح تجربة تقديم محتوى جذاب للشكل والرسومات لطلبة الجامعات عن طريق تجربة التعليم عن بعد بعيدا عن الوسائل النمطية لأسس التعليم.



















