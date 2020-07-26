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فن

تمهيدا لطرحه قريبا.. أحمد الفيشاوى ينشر صور من كواليس فيلم 30 مارس

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان أحمد الفيشاوى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورا من كواليس فيلم 30 مارس.  

وكتب الفيشاوى معلقا على الصور: "شخصية علي من كواليس فيلم ٣٠ مارس .. أحب أشكر كل شخص أشتغل في العمل ده و بالأخص أحمد خالد موسي .. بجد كلكوا هايليين".

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يذكر أن أبرز أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.

حقق فيلم "ولاد رزق" إيرادات مرتفعة فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف.

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