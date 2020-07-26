الشربيني: تنفيذ أعمال لرفع كفاءة وتطوير الطرق والحارات الرئيسية المؤدية للمحور المركزى بـ6 أكتوبر

قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومسئولو الجهاز بجولة لمتابعة سير العمل بالمدينة تفقد اعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والحارات الرئيسيه المؤدية لــ طريق المحور المركزى بالمدينة
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.
اقرأ أيضا:
وشدد الشربيني على سرعة نهو الأعمال لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين .
كما تفقد رئيس الجهاز الطريق الدائري الأوسطي و طريق الواحات الفيوم والاعمال الصناعية بالطرق .
وتابع، رئيس الجهاز مع الشركات العاملة بالمشروع خطط استكمال الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني وتسليمها في الوقت المحدد لها .