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أخبار البلد

فتح باب التقديم 17 سبتمبر .. روساتوم الروسية تطلق مسابقة التصوير الدولية 2020

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين

أعلن القسم الهندسي لشركة روساتوم الروسية عن فتح باب التقديم لمسابقة التصوير الدولية، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب الحياة وزيادة الوعي بالثقافة والهوية الوطنية في الدول التي يعمل بها القسم الهندسي لشركة روساتوم الروسية، علاوة على ذلك، تعمل المسابقة على عرض طبيعة المناطق المجاورة للطاقة النووية، ويستمر فتح باب التقديم حتى يفتح باب التقديم في المسابقة حتى 17 سبتمبر 2020 من خلال  البريد الإلكتروني: [email protected] .

 

وتم فتح باب المسابقة للمصورين المحترفين وهواة التصوير بالهواتف المحمولة فوق سن الثامنة عشر عامًا بالدول التى يعمل بها القسم الهندسي والتي تتضمن: الهند، وبنغلاديش ،ومصر، والصين، وبيلاروسيا، والمجر، وفنلندا، وتركيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، وأوزبكستان، وروسيا.


وتتضمن شروط المسابقة أن تعكس الصورة إحدى الدول التي يعمل بها القسم الهندسي لشركة روساتوم الروسية، حيث تشمل المسابقة على الفئات التالية:

1- "هنا الذرة":  يجب أن تعكس الصورممارسات الطاقة النووية الآمنة للمجتمع والصديقة للبيئة، ويمكن أن توثق الصور محطات نووية مكتملة أو قيد الإنشاء.


2- "بلادي" : صورًا تعرض التنوع الثقافي والهوية الوطنية من خلال إبراز معالم الحياة، والملابس، وتقاليد البلد أو المنطقة

3- "لقطة تصويرية":  صور حول قصص حياتية تسمح للمشاهد ان يتوقع القصة بخياله. قد تكون الصور لأشخاص، أو حيوانات، أو مباني عمرانية أو صور للطبيعة.

4-  "حوار مع الطبيعة": وهي فئة الصور التي تعرض التنوع في مختلف البلدان. وقد تلتقط الصور الحيوانات في بيئتها الطبيعية، بالإضافة إلى الظواهر والمناظر الطبيعية.

5-  "نحن نمثل ما نأكل": تعكس ما يميز المطبخ الوطني، وتقاليد الطبخ بجانب طقوس الأكل.

سيحصل الفائزون على جوائز تذكارية، بالإضافة إلى رحلة مميزة إلى روسيا، كما سيتم ضم أفضل الأعمال الى الفهرس النهائي ليتم عرضها في معارض الصور المزمع عقدها في مؤسسات القسم الهندسي لشركة روساتوم الروسية.

 

يفتح باب التقديم في المسابقة حتى 17 سبتمبر 2020. من خلال  البريد الإلكتروني: [email protected] .

 

للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى اتباع الرابط: https://ase-ec.ru/en/for-journalists/photo-awards /.

 

 

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