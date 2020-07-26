إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة والري بالغربية .. صور

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم الأحد عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة وأملاك الري والزراعة من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين بموجب الدفع بدوريات الشرطة والمدرعات على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات .





اقرأ أيضا :العثورعلى جثة شاب طافية فى مياه ترعة القاصد بطنطا

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنيه وردع كافة المخالفين للبناء على أراضي وأملاك الدولة على مستوي المحافظة.





وأشارت المحافظة إلى أنه تم إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة والري بنطاق قري السجاعية ولابشيط والهياتم فضلا عن هدم واسترداد ما يقرب من 3 أفدنة بنطاق قري القرشية وطوخ ميت يزيد وإزالة2حالات تعد.





وأكد محافظ الغربية أن كافة حالات المخالفات والبناء على أراضي الدولة يتم إزالتها فوريا حفاظا على صالح هيبة الدولة.





وشدد المحافظ على أهمية تنفيذ تعليمات بالإزالة فى المهد واسترداد كافة أملاك الدولة التى تم تعدي عليها واحاله كافة المخالفين للنيابات العسكرية المباشرة .