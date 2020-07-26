أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأحد 26-7-2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
بلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
بلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو 18.43 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.24 جنيه للشراء، و 20.51 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.19 جنيه للشراء ، و 17.40 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا السويدية سعر 1.79 جنيه للشراء، و1.81 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.89 جنيه للشراء و 15.15 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.