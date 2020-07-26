حماية المستهلك يكشف تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلي .. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي وتفكر فى رفاهية المصريين، والهدف منها المستهلك ورفع مستوى رضاه حول الأداء الحكومى، حيث إن المانع تعطى خصومات للمستهلك بمقدار 10%، بالإضافة إلى أن وزارة المالية تعطى خصم 10% أخرى.





وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، انه يتم خصم 200 جنيه لكل فرد بحد أقصى ألف جنيه، وذلك فى مجموعات شركات أو محلات المشتركة بالمبادرة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على الحفاظ على معدلات التنمية التى تأثرت بفيروس كورونا.





وتابع أنه هناك أكثر من 4 آلاف سلعة فى المبادرة من ضمنها سلع معمرة وملابس ومنتجات كهربائية وتجهيزات عرائس، منوهًا أن التخفيضات 20% لمن يملك بطاقة تموينية و10% للمواطن العادى.





وأوضح أن جهاز حماية المستهلك أنشأ خطا ساخنا للاستفسار والشكاوى ويتلقى الشكاوى والاستفسارات عليه، مؤكدًا أن الدولة قدمت تسهيلات من البنوك او من شركات التمويل الخاصة والتسديد على فترة 24 شهرا.