AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حماية المستهلك يكشف تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلي .. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي وتفكر فى رفاهية المصريين، والهدف منها المستهلك ورفع مستوى رضاه حول الأداء الحكومى، حيث إن  المانع تعطى خصومات للمستهلك بمقدار 10%، بالإضافة إلى أن وزارة المالية تعطى خصم 10% أخرى.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، انه يتم خصم 200 جنيه لكل فرد بحد أقصى ألف جنيه، وذلك فى مجموعات شركات أو محلات المشتركة بالمبادرة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على الحفاظ على معدلات التنمية التى تأثرت بفيروس كورونا.

وتابع أنه هناك أكثر من 4 آلاف سلعة فى المبادرة من ضمنها سلع معمرة وملابس ومنتجات كهربائية وتجهيزات عرائس، منوهًا أن التخفيضات 20% لمن يملك بطاقة تموينية و10% للمواطن العادى.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك أنشأ خطا ساخنا للاستفسار والشكاوى ويتلقى الشكاوى والاستفسارات عليه، مؤكدًا أن الدولة قدمت تسهيلات من البنوك او من شركات التمويل الخاصة والتسديد على فترة 24 شهرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهاية يوليو .. بدء مبادرة الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي

لمدة ٣ أشهر.. المالية: إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية يوليو

لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. المالية: 10% خصما إضافيا لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز المنتج المحلي

قبل نهاية يوليو ولمدة 3 أشهر.. إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى.. ووزير المالية: خصم إضافي 10٪ لأصحاب بطاقات التموين تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12 مليار جنيه

اتحاد الصناعات للمستهلكين: انزل واشتري المنتج المصري .. فيديو

تجار ومصنعون عن مبادرة «تحفيز الاستهلاك»: تواجه التضخم وتعزز السيولة وتحسن مستوى معيشة محدودي الدخل

ترشيحاتنا

لم يتحقق منذ 54 عاما .. إنجاز فريد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل فى البريميرليج الليلة

كله مدروس.. الصحة: مستعدون للموجة الثانية لكورونا

بدء الإنتاج في سبتمبر.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

تعرف على موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالسعودية

إحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على «آية» الشهيرة بمنة عبد العزيز للجنايات

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

21 دواءً يساعد على توقف تكاثر فيروس كورونا

بـ جيبة مختلفة وجديدة .. عبير صبري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة