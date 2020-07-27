وليد العطار: لم نسرب أسماء مصابي كورونا وأبو ريدة لا يدير الجبلاية.. فيديو

تم الإعلان عن حسم القسم الثاني يوم 20 سبتمبر وتكتمل كما بدأت بنفس الشروط.

وعن تشريب الجبلاية أسماء المصابين بكورونا قال : لابد من المصاب أن يعلن عن إصابته لتحذير المخالطين له ولابد الناس تعرف ولم يحدث أن الجبلاية قامت بالإعلان عن أسماء لاعبين ولكن نعلن عن الأعداد ولا نذكر أسماء النادى والمفترض الإعلان من أجل أن الناس تعلم وتأخذ الحذر، لافتا الى أنه