وليد العطار: لم نسرب أسماء مصابي كورونا وأبو ريدة لا يدير الجبلاية.. فيديو

علق وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على ما تردد حول سيطرة المهندس هاني ابوريدة على ادارة الجبلاية واللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني.
قال وليد العطار فى حواره لـ "صدى البلد": "مفيش الكلام ده وهذا الكلام يقلل من قيمة الناس الموجودة سواء المهندس هاني أبوريدة ولا عمرو الجنايني وهو لا يقبل الكلام ده وده قيمة وقامة ومن يدير اللجنة الخماسية عمرو الجنايني فقط لا غير".
وعن هجوم أحمد مجاهد على الجبلاية قال : العلاقة طيبة معه ولا يوجد أي أزمات بين اللجنة والمهندس أحمد وهو من يسأل عن الهجوم الذي يقوم به على اللجنة.
وأضاف : "التصريح الرسمي الذى صدر عن الجبلاية أن الأندية لن تتحمل تكاليف مسحة كورونا ولم يصدر منى أي تصريحات تتضمن أن المسحات سوف تكون على حساب الدولة، لافتًا إلى أن غرامة أحمد الشناوى حارس فريق بيراميدز مبدئية وله الحق في سلك السبل الشرعية والطعن عليها".
وعن تشريب الجبلاية أسماء المصابين بكورونا قال : لابد من المصاب أن يعلن عن إصابته لتحذير المخالطين له ولابد الناس تعرف ولم يحدث أن الجبلاية قامت بالإعلان عن أسماء لاعبين ولكن نعلن عن الأعداد ولا نذكر أسماء النادى والمفترض الإعلان من أجل أن الناس تعلم وتأخذ الحذر، لافتا الى أنه تم الإعلان عن حسم القسم الثاني يوم 20 سبتمبر وتكتمل كما بدأت بنفس الشروط.