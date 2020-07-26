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أخبار العالم

بعد حادثة الطائرة.. مسئول إيراني لأمريكا: لن نسكت على أفعالكم.. انتظروا ردنا

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:12 م
السفير الايراني بلبنان
السفير الايراني بلبنان
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محمد علي
أكد السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، أن إيران ستتابع مضايقة الولايات المتحدة لطائرة إيرانية ما أدى الى هبوطها اضطراريا في مطار بيروت.

صرح السفير بذلك خلال زيارته للركاب المصابين في مستشفى الرسول الأعظم في بيروت.

وفي إشارة إلى الاستفزاز الأخير الذي قامت به الطائرات الحربية الأمريكية ضد طائرة إيرانية، قال فيروزنيا إن هذا مثال واضح على الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يقوم بها الأمريكيون في المنطقة.

وأضاف أن إيران ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإدانة المضايقات الأمريكية، قائلا إن بلاده ستتابع القضية في الأمم المتحدة، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والمحاكم ذات الصلة.

وعرّضت طائرتان حربيتان أمريكيتان حياة عشرات المدنيين الإيرانيين واللبنانيين للخطر بعد قيامهما بمناورات خطيرة بالقرب منهما. 

وبحسب ما ورد فقد قام الطيار بارتفاع  مفاجئ لتجنب الاصطدام بالطائرات مما أدى إلى العديد من الإصابات بين الركاب.

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