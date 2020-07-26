لوتس كارز تدمج مصانعها لتصنيع سيارات رياضية

أعلنت شركة لوتس كارز المتخصصة فى صناعة السيارة البريطانية الرياضية، دمج مصنعها المتخصص بإنتاج ولحام الفولاذ ومصنع هياكل الوزن الخفيف، في منشأة جديدة أكبر في هوريكان واي في نورويتش.





وأضافت لوتس أنه سيتم تحويل مصنع Hurricane Way إلى منشأة تجميع فرعية عالية التقنية لتصنيع هيكل الألمنيوم والمرتبط بطرازات Evora وExige وElise Lotus، ولحام الفولاذ تصنيع الإطارات الفرعية ومكونات التعليق والأجزاء الرئيسية الأخرى لسيارات لوتس، وتصنيع مكونات الألمنيوم لشركات السيارات العالمية الأخرى.





وأوضحت الشركة أن مصنع Hurricane Way، سيوفر ما يصل إلى 125 وظيفة جديدة، مع استمرار توسع لوتس كارز تحت الملكية الجديدة منذ عام 2017.





وقال ديفيد هيويت، المدير التنفيذي للعمليات في شركة لوتس كارز: "من خلال الجمع بين أعمال تصنيع هياكل الألمنيوم الفرعية والتجميع الفرعي للصلب في منشأة واحدة، يمكننا تحسين الكفاءة والإنتاجية في تصنيع اللوتس".





وأضاف أن هذه الخطوة تأتى نظرا إلى قربها من المقر الرئيسي لشركة Lotus 'HQ في هيثيل، فإن نورفولك، حيث يتم تجميع جميع سيارات لوتس، ستفيد الشركة أيضًا بينما نتوسع أكثر في المستقبل.

