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اقتصاد

فرصة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.. "مستثمرو العاشر" تشيد بمبادرة "ميغلاش عليك"

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:00 م
الدكتور سمير عارف
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان
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علياء فوزى
قال الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "ميغلاش عليك" التي انطلقت اليوم الأحد، فرصة حقيقية لإنعاش الصناعة الوطنية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة الى تحريك الأسواق نحو الرواج.

وأضاف عارف، ل"صدى البلد" أن المصانع بالمدينة على استعداد للمشاركة فى المبادرة وتوفير السلع بعروض وخصومات كبيرة لتشجيع المستهلك منوهًا بأن أبرز الصناعات في قطاع الصناعات الغذائية، الكهربائية، مواد البناء، الجلود ، الأثاث، فضلًا عن قطاعات الحرف اليدوية والملابس الجاهزة. 

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وأكد عارف ،أن المبادرة جاءت في توقيت مناسب بعد الركود الذى تسببت فيه تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا وما ترتب عليه من تباطئ فى الإنتاج المحلى وتوقف العديد من المصانع، مشيرا بأن المبادرة تساهم فى عودة المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وانطلقت اليوم الأحد بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج تحت شعار: «ما يغلاش عليك»، بغرض توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة محدودي الدخل؛ بهدف الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد. 

وفقا لما اعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الخصومات الخاصة بالمبادرة تبلغ  20% إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودي الدخل. 
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