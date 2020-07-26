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رياضة

لم يتحقق منذ 54 عاما .. إنجاز فريد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل فى البريميرليج الليلة

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:25 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
ينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، تحقيق إنجاز تاريخي، عندما يحل فريقه ضيفا على نيوكاسل، اليوم الأحد، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

مباراة اليوم ستكون تحصيل حاصل بالنسبة لفريق ليفربول، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي رسميا قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة، ليصبح أسرع فريق يحقق اللقب.

 النجم المصري محمد صلاح يحتاج إلى تسجيل هدف وحيد في لقاء الليلة، ليصبح أول لاعب في ليفربول من 54 عاما، يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم متتالية، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ولم يستطع أي لاعب في ليفربول تحطيم هذا الرقم منذ روجر هانت في موسم 1965 - 1966.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، خلف أوباميانج لاعب آرسنال صاحب المركز الثالث بـ 20 هدفا، وداني إنجر لاعب ساوثهامبتون صاحب المركز الثاني بـ 21 هدفا وجيمي فاردي متصدر الترتيب بـ 23 هدفا.
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