2 مليار جنيه لتجديد شبكات المياه لوقف الإهدار.. تفاصيل





وأضاف رسلان فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الدولة توفر كل الدعم الممكن لقطاع المرافق و خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، لما يمثله كمرفق حيوى يمس حياة كافة المواطنين.





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وأوضح رئيس القابضة للمياه، أن الفترة الماضية كانت المبالغ التى تخصص للإحلال والتجديد للشبكات والمحطات لا تتجاوز 700 مليون جنيه وتمت مضاعفتها مرتين بنسبة تتجاوز 200% تقريبا.





وأشار إلى أن هناك احتياج كبير لاتمام خطط الإحلال والتجديد للكثير من الخطوط والشبكات، لرفع كفائتها ووقف إهدار مياه الشرب فى بعض المناطق، خاصة مع تزايد عدد السكان واحتياجنا المستمر للترشيد وتحقيق أفضل استغلال لمواردنا المائية المحدودة.