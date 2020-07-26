تحارب الكوليسترول.. تناولي قشور هذا النوع من الخضراوات

فوائد عديدة لتناول قشور البطاطس لصحتك ولجمالك.. لكنه فى المقابل يقوم الكثير منا بإلقائها فى سلة المهملات على الرغم من قدرتها على مكافحة العديد من الأمراض.. إليك أبرز فوائد قشور البطاطس يقدمها موقع برايت سايد.
تعزيز المناعة
البطاطس مصدر قوى لـفيتامين سي حيث يعمل جلد البطاطس كعامل قوي مضاد للأكسدة وتحتوي القشور على فيتامين ب المركب والكالسيوم اللذين يعززان نشاط المناعة.
يحمي من السرطان
جلد البطاطس غني بالمواد الكيميائية التي تمتلك نشاطًا قويًا مضادًا للأكسدة. وبالتالي يحمي الجسم من السرطان.
يخفض نسبة الكوليسترول في الدم
البطاطس تحتوى على نسبة عالية من الألياف إلى جانب مضادات الأكسدة والبوليفينول و glycoalkaloids لتحفيز آثار خفض الكوليسترول في الجسم.
إنقاص الوزن
البطاطس غنية بالكربوهيدرات التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين وزنك. ومع ذلك تحتوي قشور البطاطس على الحد الأدنى من الدهون الكوليسترول والصوديوم.
تعزيز المناعة
البطاطس مصدر قوى لـفيتامين سي حيث يعمل جلد البطاطس كعامل قوي مضاد للأكسدة وتحتوي القشور على فيتامين ب المركب والكالسيوم اللذين يعززان نشاط المناعة.
يحمي من السرطان
جلد البطاطس غني بالمواد الكيميائية التي تمتلك نشاطًا قويًا مضادًا للأكسدة. وبالتالي يحمي الجسم من السرطان.
يخفض نسبة الكوليسترول في الدم
البطاطس تحتوى على نسبة عالية من الألياف إلى جانب مضادات الأكسدة والبوليفينول و glycoalkaloids لتحفيز آثار خفض الكوليسترول في الجسم.