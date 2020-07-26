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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: ابنة نانسى عجرم تخطف الأنظار.. مى عمر بإطلالة جديدة

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


نشرت الفنانة نانسي عجرم عدة صور لها مع ابنتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

أعلن الفنان أحمد زاهر عن موعد بدء تصوير مسلسل "لؤلؤ"، ونشر صورة له مع الفنانة مي عمر عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

نشرت الفنانة مى عمر صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"وعلقت مى عمر على الصورة، قائلة: "اتسم العصر الذهبى للسينما بالموضة التى لا تنسى تجاوزت كل الاتجاهات".

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
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