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مرأة

في عيد ميلادها الـ 56.. شاهد أجمل فساتين ساندرا بولوك

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:31 م
ساندرا بولوك
ساندرا بولوك
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حياة عبد العزيز
تحتفل اليوم النجمة العالمية ساندرا بولوك بعيد ميلادها الـ56، فهي من مواليد 26 يوليو 1964 وهي من النجمات العالميات المصنفات من الأكثر ثراء وبثروة تقدر بـ 200 مليون دولار أمريكي. 

تتألق ساندرا بولوك بمجموعة من الفساتين المختلفة على أحدث صيحات الموضة، فهي تميل إلى الألوان الزاهية مثل الأحمر والأصفر، كما ترتدي الفساتين المنقوشة والمطرزة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ساندرا بولوك على وضع لمسات المكياج البسيطة التي تبرز ملامحها الرقيقة، فهي تبتعد عن الكتلف.

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كما تستكمل إطللالتها بالمجوهرات الرقيقة التي تخطف الانظار.

وإليكم أجمل فساتين ساندرا بولوك ..

ساندرا بولوك ساندرا بولوك
ساندرا بولوك ساندرا بولوك
ساندرا بولوك ساندرا بولوك
ساندرا بولوك ساندرا بولوك
ساندرا بولوك ساندرا بولوك
ساندرا بولوك ساندرا بولوك
ساندرا بولوك ساندرا بولوك
ساندرا بولوك ساندرا بولوك
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