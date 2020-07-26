محلية النواب تضع معايير لتثبيت مواعيد عمل المحال العامة

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، إلى أن تحديد مواعيد لعمل المحال العامة يعود بكثير من النفع على الدولة، على رأسها توفير الطاقة.



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لتوفير استهلاك الطاقة.. برلماني يطالب الحكومة باستمرار تحديد مواعيد غلق المحال العامة

وتبدء الحكومة ، اليوم، الأحد، في تنفيذ القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، والتي تتضمن السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه من الضروري أن يكون هناك مواعيد محددة لغلق المحال العامة وفتحها، مشيرًا إلى أن هناك توصيات عديدة خرجت في هذا الملف، ويجب على الحكومة أن تنفذ تلك المقترحات بعد تجاوز وباء فيروس كورونا.وأضاف النائب محمد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ربط فتح المحال العامة وغلقها بمواعيدها محددة، يرتبط بجموعة من المعايير تشمل طبيعة المكان وهل هو صيف أم شتاء، وهل هي منطقة سياحية أم لا، متابعًا: "على هذا الأساس يمكن تحديد المواعيد الأفضل لغلق المحال العامة".