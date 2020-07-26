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توك شو

ماذا تعنى كلمة covid .. استشارى موارد بشرية يكشف سر نجاح فيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور رأفت يوسف ، استشارى الموارد البشرية ، إن فيروس كورونا نجح بصورة كبيرة فى تطبيق حروفه الخمس الذى يتكون منه باللغة الانجليزية covid .

وأوضح استشارى الموارد البشرية ، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ،  أن فيروس  كورونا covid نجح  بترجمة حروفه بالانجليزية لواقع ملموس والتى تلخص التحدى ، الهدف ، الغموض ، الابداع ، الاختلاف . 

وأشار الدكتور رأفت يوسف ، إلى أنه يجب أن يطبق الفرد صفات نجاح الفيروس أيضأ  ، لافتا إلى انه لا ضرر أن يتخذ الشخص حتى من أعدائه نقاط قوته والتى تمثل فى هذه الحالة الفيروس القاتل " كورونا " .

ولفت إلى  فيروس كورونا عدو لكل البشرية وتم الترويج له بالشكل السليى فلابد أيضأ رؤيته من منظور آخر إيجابى والانتفاع حتى من نقاط إيجابياته . 

وتابع  استشارى الموارد البشرية ، أن تحدى وإصرار فيروس كورونا جعلت منه على قيد الحياة حتى الآن  وأيضأ غموضه وعدم اكشتاف لقاح لعلاجه حتى الآن .
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