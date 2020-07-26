ماذا تعنى كلمة covid .. استشارى موارد بشرية يكشف سر نجاح فيروس كورونا

قال الدكتور رأفت يوسف ، استشارى الموارد البشرية ، إن فيروس كورونا نجح بصورة كبيرة فى تطبيق حروفه الخمس الذى يتكون منه باللغة الانجليزية covid .





وأوضح استشارى الموارد البشرية ، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، أن فيروس كورونا covid نجح بترجمة حروفه بالانجليزية لواقع ملموس والتى تلخص التحدى ، الهدف ، الغموض ، الابداع ، الاختلاف .





وأشار الدكتور رأفت يوسف ، إلى أنه يجب أن يطبق الفرد صفات نجاح الفيروس أيضأ ، لافتا إلى انه لا ضرر أن يتخذ الشخص حتى من أعدائه نقاط قوته والتى تمثل فى هذه الحالة الفيروس القاتل " كورونا " .





ولفت إلى فيروس كورونا عدو لكل البشرية وتم الترويج له بالشكل السليى فلابد أيضأ رؤيته من منظور آخر إيجابى والانتفاع حتى من نقاط إيجابياته .





وتابع استشارى الموارد البشرية ، أن تحدى وإصرار فيروس كورونا جعلت منه على قيد الحياة حتى الآن وأيضأ غموضه وعدم اكشتاف لقاح لعلاجه حتى الآن .