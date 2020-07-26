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اقتصاد

البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكا بحجم 33 مليار دولار

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:30 م
البنك الإسلامى للتنمية
البنك الإسلامى للتنمية
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قسم الاقتصاد
بلغت قيمة الصكوك التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية منذ انطلاقة أولى إصداراته عام 2003 وحتى 30 يونيو 2020، حوالي 33 مليار دولار أمريكي، منها 20 مليار دولار أمريكي قائمة .

وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء بالسعودية أوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن البنك يسعى بشكل مستمر لمواكبة التطورات في أسواق رأس المال بما يتناسب مع الاحتياجات الديناميكية للجهات الاستثمارية العالمية والتحول في هيكل تمويل عمليات البنك من الاعتماد الكامل على رأسمال البنك إلى عملية أكثر اعتمادا على حشد الموارد من أسواق رأس المال العالمية، مشيرًا إلى أن إصدار الصكوك كان بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الذاتية للبنك .

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وأضاف أن البنك أنشأ برنامج الصكوك متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي، وتزايد حجم هذه البرامج إلى أن وصلت حاليًا إلى حجم 25 مليار دولار أمريكي، وهو في الأساس مظلة تتيح إصدار صكوك بانتظام لتعبئة الموارد من أسواق رأس المال العالمية، وقد حصل هذا البرنامج على أعلى تصنيف ائتماني (AAA) من وكالات التصنيف العالمية الثلاث (ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش)، وهو مدرج حاليًا في بورصة دبلن، وناسداك دبي، وبورصة ماليزيا (تحت نظام الإعفاء) لأغراض التداول.

وقد انعكست التصنيفات الإيجابية للبنك وبرامجه للصكوك على ثقة المستثمرين بالبنك ليبرز كواحد من كبار المصدرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي، ولذا فإن التصنيف الائتماني المرتفع للبنك (AAA) من حيث كفاية رأس المال، والأداء المالي، ومحفظة المشروعات أسهم بشكل فعال في الإقبال على الصكوك الصادرة عن البنك.

وأفاد الدكتور حجار بأن أحد مهام البنك الإسلامي للتنمية في أسواق المال هو تعزيز النهوض بالصناعة المالية الإسلامية، ودعم التوسع في أسواق المال الإسلامية، التي أسهمت إصدارات الصكوك في تنميتها، كما يؤدي البنك دورًا رائدًا يعزز تنمية أسواق رأس المال من خلال الاستمرارية في الإصدار بشكل دوري.
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