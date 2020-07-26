المملكة المتحدة تسجل ثاني أدنى معدل في عدد الوفيات بكورونا منذ الإغلاق

سجلت المملكة المتحدة ثاني أدنى زيادة في عدد الوفيات بكورونا اليوم الأحد منذ الإغلاق، حيث أكدت سلطات الصحة وفاة 10 أشخاص آخرين اليوم في المستشفى بسبب فيروس كورونا، حيث كانت تسعة وفيات في إنجلترا، وواحد في ويلز، في حين أن اسكتلندا لم يكن لديها أي حالات وفاة لليوم العاشر على التوالي.





وغالبًا ما تقوم أيرلندا الشمالية بتحديث مجموع ضحايا كورونا في عطلة نهاية الأسبوع.





وكان عمر المرضى في إنجلترا بين 36 و89 عامًا، وجميعهم عرفوا بأنهم يعانون من الحالات الصحية الكامنة.





ولكن تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات أخرى دون نتيجة اختبار كوفيد 19 ويأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه الأرقام الرسمية أن عدد الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة للفيروسات في المملكة المتحدة هو ثلاث مرات أقل مما كان يعتقد سابقًا.





وتشير بيانات الصحة العامة في إنجلترا إلى أن واحدًا فقط من بين كل 10 أشخاص يمتلك البروتينات الواقية في لندن عندما يمتلك واحد من كل ستة أشخاص ذروة الوباء.





وأقل من 5 في المائة من السكان في شمال شرق البلاد لديهم الأجسام المضادة اللازمة لمحاربة الفيروس القاتل.





وقال كبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس في السابق إنه من أجل تحقيق "حصانة القطيع" يحتاج إلى حوالي 60 في المائة من السكان إلى الإصابة.





وكما روجت الحكومة لفكرة "جوازات الحصانة" لأولئك الذين حاربوا الفيروس إذا أثبت العلماء أن الأجسام المضادة ستوقف الشخص الذي يصاب بها مرة أخرى. ومع ذلك، يبدو أن هذه الخطط قد تحطمت بسبب هذه الأعداد المنخفضة التي كانت إيجابية للأجسام المضادة.