أكثر بـ 60% من العدد المعلن.. صحيفة إسبانية تكشف الرقم الحقيقي لـ وفيات كورونا في البلاد

كشف تحقيق أجرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية اليومية أن حصيلة الوفيات، الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إسبانيا قد تزيد بنسبة أكثر من 60٪ تقريبا من العدد الرسمي المعلن عنه البالغ 28342 وفاة.





وتشمل حصيلة الوفيات الرسمية في البلاد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم رسميا بـ الفيروس، وليس الحالات المشتبه فيها التي لم يتم اختبارها أبدا.









ولفت التحقيق إلى أن عدم وجود اختبارات واسعة النطاق، خاصة في المراحل الأولى من تفشي المرض، كان من الممكن أن يقلل عدد ضحايا الفيروس، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى.





ومن خلال حساب الإحصاءات الإقليمية لجميع حالات الوفاة المشتبه فيها والمؤكدة من الفيروس ، توصلت "إل باييس" إلى أن هناك مجموعه 44868 حالة وفاة.





وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت هذه الإحصاءات دقيقة، فإن ذلك قد يجعل كورونا في إسبانيا ثاني أكثر فتكا في أوروبا بعد المملكة المتحدة.





وتعانى إسبانيا من انتشار جديد لفيروس كورونا مع ما لا يقل من 280 حالة جديدة، وتضاعفت الحالات المسجلة ثلاث مرات فى يوم واحد، وأوضح بيان الحكومة الكتالونية أن الوضع فى الأقليم أجبر على تنبى إجراءات جديدة خاصة فى محاولة لكبح انتشار الفيروس.



